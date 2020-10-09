Акция в уфимских кинотеатрах: все залы по цене обычного

В кинотеатрах Объединенной киносети билеты на показы в абсолютно всех залах – IMAX, Relax, Jolly, Premium, 4DX, Dolby Atmos, Мувик – продаются по цене обычного зала. Акция продлится до 31 октября.

На больших экранах еще можно посмотреть один из главных фантастических блокбастеров года – «Довод» Кристофера Нолана, а также спортивную драму «Стрельцов», комедию «Гудбай, Америка» и испанский фильм ужасов «Заклятье. Дом 32».

Кроме того, с 10 по 14 октября в ТРК «Семья» и «Галерея ART» пройдет показ яркого шоу Luzia от Cirque du Soleil.