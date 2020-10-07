В кинотеатрах Уфы покажут шоу Luzia от Cirque du Soleil

Премьера шоу состоялась в 2016 году в Монреале. В Уфе на больших экранах его можно будет посмотреть в кинотеатрах сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» с 10 октября по 14 октября. Цены на билеты и расписание можно узнать на официальном сайте.

«Мир Luzia расположен где-то в пространстве между сном и реальностью, насыщен акробатикой и завораживающими сценами. Действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана, из темного дансинга в бесплодную пустыню.

Luzia непрерывно открывает новые места, лица и звуки Мексики, приправляя путешествие нотками старины и современности попеременно. Luzia богата на удивительные моменты, она очаровывает дождем, который вплетен в акробатику, в мизансцены и впервые возникает в гастрольных шоу Cirque du Soleil», – гласит описание шоу.