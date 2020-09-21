В Уфе пройдет предпоказ спортивной драмы «Стрельцов»

Премьера фильма «Стрельцов» в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» состоится 24 сентября. 23 сентября можно будет посмотреть предпоказ – только в ТРК «Семья» в 19.30. Билеты можно приобрести на официальном сайте.

В основе сюжета лежит реальная история одного из лучших игроков в истории советского футбола – олимпийского чемпиона Эдуарда Стрельцова.

Стрельцов в 50-е и 60-е годы был главной звездой сборной СССР, его сравнивали с Пеле и называли «Футбольным Шаляпиным», однако в 1958 году, несмотря на отсутствие доказательств, посадили в тюрьму по обвинению в изнасиловании. Проведя в заключении пять лет, Стрельцов вернулся в спорт, но уже не был так успешен.