В кинотеатрах Уфы стартует фантастический боевик Кристофера Нолана

Третьего сентября состоится премьера фантастического боевика «Довод», несколько раз переносившаяся из-за пандемии.

По сюжету картины, ЦРУ и британская разведка противостоят русскому оружейному барону, устроившему теракт в киевском оперном театре. Для этого агенты используют технологию инверсии времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

«Довод» уже положительно оценили критики: его сравнивают с с главными хитами Нолана «Интерстелларом» и «Началом». Сам режиссер ранее не раз отмечал, что смотреть его новый фильм лучше всего в кинотеатре.