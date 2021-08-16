Салават Фидаи: «Золотая NFT-лихорадка через месяц-другой спадет»

NFT – невзаимозаменяемый токен – это сертификат, закрепляющий за человеком право владения тем или иным цифровым объектом. Материальные произведения искусства переводятся в цифровой формат и коллекционеры приобретают именно цифровой оригинал.

«Я когда-то удивлялся тому, что перевернутый унитаз или приклеенный к стене банан можно за миллион долларов продать, но когда цифровое изображение продают просто потому, что она называется NFT – да, это было шоком.

Но сейчас я уже привык и отношусь к этому просто как к новому виду цифрового искусства. По сути, цифровой код переносится с платформы в цифровой кошелек, и это просто набор нулей и единиц. Человек может перенести их на свою флешку или держать в онлайн-кошельке. Либо в профиле на каком-то маркетплейсе.

Покупка NFT не гарантирует права на приобретение физической копии. Все зависит от художника и от его желания, но правообладание регулируется правилами площадки маркетплейса: на многих указано, что покупая NFT, коллекционер не приобретает права на это произведение. Он просто покупает NFT в свою коллекцию, может показывать, хвастаться, делиться в соцсетях, но коммерчески использовать, например, для рекламы, не может. Однако может перепродавать NFT другим коллекционерам или любым желающим, может проводить выставки.

Многие авторы, в том числе и я, начали к чистому NFT добавлять физический объект в качестве подарка, то есть я на площадке продаю уже не только NFT, но и свой карандаш, свою скульптуру.

Вся эта золотая лихорадка, я думаю, через месяц-другой спадет и уже будет намного сложнее продать свой NFT за высокую стоимость, их будут меньше покупать. Но как технология NFT останется, потому что, понимаете, даже товарный знак можно зарегистрировать в виде изображения, какую-то песню, неопубликованную на Spotify или iTunes, вы можете токенизировать и таким образом закрепить авторские права», – сказал Фидаи.