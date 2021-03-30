Карандаш уфимского скульптора Салавата Фидаи продается за $45,5 тыс.

Карандаш с логотипом Bitcoin Салавату Фидаи заказало издание Pro Blockchain Media, теперь он выставлен на аукцион как невзаимозаменяемый токен, текущая цена – $45,527,00.

Такой карандаш существует во всем мире в единственном экземпляре, в стоимость входит видео с процессом изготовления и доставка в любую точку планеты. Лот называется Satoshi Pen в честь Сатоси Накамото – легендарного разработчика (или группы разработчиков) криптовалюты Bitcoin.

В 2020 году Фидаи попал в рейтинг «Вдохновляющие авторы контента» TikTok, где занял седьмую строчку. Среди его работ – персонажи кинофильмов и сериалов («Чужой», «Оно», «Инопланетянин», «Игра престолов»), бюсты политиков, фигурки хоккеистов и космонавтов, а также известные логотипы компаний, в том числе «Собака.ru».