Уфимцы Салават Фидаи, Юра Ветлугин, Роман Филиппов и Ольга Носкова в шоу «Сегодня вечером»

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Салават Фидаи поведал о том, как начал увлекаться миниатюрами:

«В 40 лет, с наступлением кризиса среднего возраста, я решил свою жизнь переосмыслить. Я работал топ-менеджером в одной из самых крупных компаний в нашем регионе. Коллектив был замечательный, зарплата была фантастической, но я просто не хотел больше находиться в офисе.

Стал искать себя, уволился. У меня была жена, трое детей на тот момент. С супругой посоветовался, она меня полностью поддержала, это единственный человек, который меня поддержал тогда.

Первый год я искал себя и думал, чем бы еще заняться. У нас были накопления, и мы немножко подзажали все хотелки. К концу года пришлось что-то продавать – ненужную кофеварку, велосипед свой любимый, но затем пришел какой-то инсайт, я вспомнил, что в детстве очень любил рисовать, вот так пришло желание попробовать снова.

Сначала купил холсты, рисовал маслом, затем начал искать какой-то новый способ, чтобы удивлять. Потому что понимал, что рисовать просто в стол, для себя – это одно, но нужно как-то кормить семью. Так я увлекся миниатюрой, а от миниатюрных работ перешел к карандашам», – рассказал Фидаи.

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