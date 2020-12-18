Уфимский художник Салават Фидаи рассказал о том, сколько зарабатывает в TikTok

«Доходы очень разные. Иногда ценник за видео может начинаться от 500 долларов. Иногда – в 10 или в 20 раз выше. И доходы, соответственно, тоже скачут. Если крупный бренд подпишет на несколько роликов – будет хорошая сумма, а если всего на один – маленькая.

Я работал практически со всеми западными кинокомпаниями, которые выпускают блокбастеры на наших экранах. И Disney, и 20th Century Fox, и Laika Studios, и Warner Bros., то есть практически со всеми. Делал персонажей тех блокбастеров или мультфильмов, которые пойдут на экраны.

Миллионы рублей, конечно же, не пошли сразу, потому что миллион подписчиков тебе ничего не дает. Это просто потенциал. Не сказал бы, что сейчас пошел поток миллионов, но сегодня очень хорошо зарабатываю и намного больше, чем раньше.

Тогда мне хватало закрыть все потребности, но на что-то еще – нет. А сейчас могу сказать, что благодаря TikTok я квартиру купил. Пока в Уфе. Мечтаю что, может быть, когда-нибудь смогу где-нибудь в «Москва-Сити» квартиру купить, просто для понта.

Но в Уфе я купил прекрасную квартиру в центре, сейчас там делаю ремонт. Я доволен. Если бы не было TikTok – не знаю, через какое время это у меня получилось бы. Первый миллион там заработал, думаю, месяца через три.

Понимаешь, деньги под ногами просто валяются. Ходишь, топчешь их, не переворачиваешь и они там гниют. Вот что такое TikTok. Это во-первых. Во-вторых, это платформа с огромным охватом, со всепоглощающим алгоритмом, который перемолачивает все и людей делает знаменитыми за секунды. Там обычный человек становится звездой и миллионером. Но даже если отодвинуть деньги в сторону, это площадка для самовыражения для обычных людей», – рассказал Салават Фидаи.