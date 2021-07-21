«Хватит травить жителей!» Уфимцы просят Радия Хабирова разобраться с выбросами

В ночь с 20 на 21 июля в Минэкологии Башкортостана поступило более 90 жалоб на «химический запах» во всех районах Уфы. После этого соцсети Радия Хабирова завалили гневными комментариями.
«Каждую ночь в Черниковке воняет химией. Примите, пожалуйста, меры. Меры! А не замеры загрязнения воздуха».
«Горсовет. Воздух отвратительный! Какие меры предпринимаются? Одни отписки, а в реальности что сделано?»
«Каждую ночь воняет сероводородом по ночам, в Сипайлово невозможно дышать! Наутро тошнота и головные боли!!!»
«Жители города задыхаются от промышленных выбросов уже четыре месяца, сколько можно это игнорировать?»
«Куда обращаться с жалобами о вони в городе Уфа? Невозможно в Инорсе дышать ночью и в жару с закрытыми окнами спим».
«Хватит травить жителей города Уфа! По ночам выбросы!»
И так далее. 16 июля Минэкологии отчиталось о превышении ПДК диоксида серы и фенола в воздухе, также были зарегистрированы выбросы сероводорода и других опасных веществ. Об источниках выбросов пока официальной информации нет.
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