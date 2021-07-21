«Хватит травить жителей!» Уфимцы просят Радия Хабирова разобраться с выбросами

«Каждую ночь в Черниковке воняет химией. Примите, пожалуйста, меры. Меры! А не замеры загрязнения воздуха».

«Горсовет. Воздух отвратительный! Какие меры предпринимаются? Одни отписки, а в реальности что сделано?»

«Каждую ночь воняет сероводородом по ночам, в Сипайлово невозможно дышать! Наутро тошнота и головные боли!!!»

«Жители города задыхаются от промышленных выбросов уже четыре месяца, сколько можно это игнорировать?»

«Куда обращаться с жалобами о вони в городе Уфа? Невозможно в Инорсе дышать ночью и в жару с закрытыми окнами спим».

«Хватит травить жителей города Уфа! По ночам выбросы!»

И так далее. 16 июля Минэкологии отчиталось о превышении ПДК диоксида серы и фенола в воздухе, также были зарегистрированы выбросы сероводорода и других опасных веществ. Об источниках выбросов пока официальной информации нет.