18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Владимир Путин уже (вероятно) прилетел в Уфу

Президент России Владимир Путин ранее обещал посетить Уфу в юбилейном для города 2024 году.

glavarb.ru

glavarb.ru

Сегодня, 17 октября, Владимир Путин должен прибыть в Уфу по случаю проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который сам же распорядился провести в этом городе.

При помощи сервиса Flightradar уфимцы отследили, что самолет Tu-204-300, на борту которого, предположительно, находится Путин, уже приземлился в аэропорту «Уфа», однако самого президента никто пока не видел.

Как ожидается, в рамках форума он проведет заседание совета по развитию физической культуры и спорта, а также посетит новые спортивные объекты города.

Форум «Россия – спортивная держава» – это крупнейшее спортивное событие страны. В Уфе уже собрались порядка пяти тысяч гостей из нескольких десятков стран мира и известные спортсмены со всей России.

Бокс, баскетбол и большие открытия: как в Уфе пройдет форум «Россия – спортивная держава»

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: