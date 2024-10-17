Владимир Путин уже (вероятно) прилетел в Уфу

Сегодня, 17 октября, Владимир Путин должен прибыть в Уфу по случаю проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который сам же распорядился провести в этом городе.

При помощи сервиса Flightradar уфимцы отследили, что самолет Tu-204-300, на борту которого, предположительно, находится Путин, уже приземлился в аэропорту «Уфа», однако самого президента никто пока не видел.

Как ожидается, в рамках форума он проведет заседание совета по развитию физической культуры и спорта, а также посетит новые спортивные объекты города.

Форум «Россия – спортивная держава» – это крупнейшее спортивное событие страны. В Уфе уже собрались порядка пяти тысяч гостей из нескольких десятков стран мира и известные спортсмены со всей России.