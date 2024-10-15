Бокс, баскетбол и большие открытия: как в Уфе пройдет форум «Россия — спортивная держава»

Основной площадкой форума «Россия — спортивная держава» станет открывшийся недавно Дворец борьбы: здесь пройдут пленарные заседания и конференции, а среди главных тем – развитие фиджитал-спорта, антидопинговая политика и создание спортивных объектов. Кроме этого, 17 октября планируется открытие Центра фехтования (проспект Дружбы народов) и канала для гребного слалома (Набережная моторостроителей).

В день открытия форума в Уфу приедет делегация Олимпийского комитета России – это победители и призеры Олимпийских игр, а также тренеры. Среди них: чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпионка России по боксу Азалия Аминева, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова и семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.