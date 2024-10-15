Бокс, баскетбол и большие открытия: как в Уфе пройдет форум «Россия — спортивная держава»

С 17 по 19 октября город готовится принять большое спортивное событие: в эти дни в Уфе пройдут соревнования, семинары и открытие новых (долгожданных!) объектов. Рассказываем, где, что и когда будет.
Форум «Россия — спортивная держава» в Кузбассе в 2022 году
Основной площадкой форума «Россия — спортивная держава» станет открывшийся недавно Дворец борьбы: здесь пройдут пленарные заседания и конференции, а среди главных тем – развитие фиджитал-спорта, антидопинговая политика и создание спортивных объектов. Кроме этого, 17 октября планируется открытие Центра фехтования (проспект Дружбы народов) и канала для гребного слалома (Набережная моторостроителей).
В день открытия форума в Уфу приедет делегация Олимпийского комитета России – это победители и призеры Олимпийских игр, а также тренеры. Среди них: чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпионка России по боксу Азалия Аминева, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова и семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Всероссийский день ходьбы
Главными событиями форума станут, конечно, спортивные соревнования. Делимся полной программой:
16 – 20 октября
Центр фехтования (проспект Дружбы народов)
- С 10:00 до 19:00 – соревнования по фехтованию «Сабля Салавата»;
«Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)
- С 8:40 до 22:00 – всероссийские соревнования по керлингу.
17 октября
«Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)
- С 17:00 до 21:00 – «Ночь чемпионов IBA» с участием боксера Артура Субханкулова;
Спортивный комплекс «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2)
- С 19:00 до 21:00 – «Матч звезд» по баскетболу.
17 – 18 октября
Комплекс сооружений для гребного слалома (Набережная моторостроителей, сор. 20)
- С 10:00 до 16:00 – соревнования по гребному слалому «Край курая»;
19 октября
Проезжая часть проспекта Октября
- 11:00 – Всероссийский день ходьбы с участием олимпийских чемпионов.
Прийти на соревнования может каждый – для этого необходима регистрация на сайте форума.
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