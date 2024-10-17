В Уфе открыли Центр фехтования

Сегодня, 17 октября, в первый день форума состоялось открытие Центра фехтования. Он расположен на проспекте Дружбы народов, по соседству с Центром спортивной подготовки РБ имени Баталовой и назван в честь тренера Рамиля Аюпова.

На церемонии присутствовали известные спортсмены и вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

В центре 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 места, специализированный спортивный зал и зал для индивидуальных занятий с зеркалами, комната отдыха с бассейном, мастерская по ремонту оружия, судейская и административно-бытовые помещения. Общая площадь здания превышает шесть тыс. кв. м.

«Современный, высокотехнологичный и вместительный. Уникальный объект мирового уровня обещает стать кузницей спортивных побед для всей страны», – прокомментировал открытие исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.