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Спорт

В Уфу прибыла пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко

Башкортостан сегодня впервые выступает в качестве организатора международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», и в столицу региона съезжаются именитые спортсмены со всей страны.

Фото опубликовала Ирина Голованова

Фото опубликовала Ирина Голованова

Среди них – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко.

Она примет участие в мероприятиях форума, который стартует сегодня, 17 октября, и продлится до 19 октября.

Ранее мы писали о том, что в Уфу приедет и абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Основной площадкой форума «Россия – спортивная держава» станет открывшийся недавно Дворец борьбы: здесь пройдут пленарные заседания и конференции, а среди главных тем – развитие фиджитал-спорта, антидопинговая политика и создание спортивных объектов.

Бокс, баскетбол и большие открытия: как в Уфе пройдет форум «Россия — спортивная держава»

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