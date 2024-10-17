В Уфу прибыла пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко

Среди них – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко.

Она примет участие в мероприятиях форума, который стартует сегодня, 17 октября, и продлится до 19 октября.

Ранее мы писали о том, что в Уфу приедет и абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Основной площадкой форума «Россия – спортивная держава» станет открывшийся недавно Дворец борьбы: здесь пройдут пленарные заседания и конференции, а среди главных тем – развитие фиджитал-спорта, антидопинговая политика и создание спортивных объектов.