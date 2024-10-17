В Уфу прибыла пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко

Башкортостан сегодня впервые выступает в качестве организатора международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», и в столицу региона съезжаются именитые спортсмены со всей страны.
Фото опубликовала Ирина Голованова
Среди них – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко.
Она примет участие в мероприятиях форума, который стартует сегодня, 17 октября, и продлится до 19 октября.
Ранее мы писали о том, что в Уфу приедет и абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Основной площадкой форума «Россия – спортивная держава» станет открывшийся недавно Дворец борьбы: здесь пройдут пленарные заседания и конференции, а среди главных тем – развитие фиджитал-спорта, антидопинговая политика и создание спортивных объектов.
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