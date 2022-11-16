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Верховный суд Башкортостана рассмотрит апелляцию Юрия Шевчука в декабре

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Защита лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука ранее попыталась обжаловать решение Советского районного суда Уфы по делу о дискредитации вооруженных сил РФ.

Автор фото: Дмитрий Строц

Как сообщает пресс-служба суда Советского района Уфы, рассмотрение жалобы защитника Юрия Шевчука в Верховном суде республики Башкортостан назначено на 19 декабря 2022 года в 15.00 (по местному времени).

Суд назначил Шевчуку штраф в размере 50 тыс. рублей. Административное дело завели после концерта в Уфе в мае 2022 года из-за речи, которую он произнес со сцены.

Ранее мы писали о том, что лингвист и психолог не нашли в речи ни призывов, ни негативной оценки российской армии, ни каких-либо утверждений о фактах.

Специалисты пришли к выводу, что в исследуемом речевом материале негативное мнение о нынешней внешней политике руководства страны «содержится имплицитно, в форме негативно-иронического оценочного суждения (мнения)».

Мнение специалистов судом учитывалось, но на вердикт не повлияло.

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