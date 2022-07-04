В Башкортостане крупный чиновник пойдет под суд по статье «получение взятки в крупном размере»

Следствие считает, что в 2021 году администрация заключила с подрядчиком контракт на Давлеткулово – Сухаревка в Мелеузовском районе.

Обвиняемый потребовал от родственников предпринимателя взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в приемке работ и обеспечение оплаты контракта. Опасаясь осложнений со стороны администрации, подрядчик установил в частном доме чиновника окна на сумму 200 тыс. рублей.

На сегодняшний день замглавы администрации района находится под стражей, полиция продолжает проверять его на причастность к другим аналогичным делам. Ранее он был задержан за взятку в два млн рублей.

По версии следствия, в марте и апреле 2022 года между администрацией района и строительной организацией были заключены муниципальные контракты на приобретение девяти новых квартир в Мелеузе для передачи сиротам.

Заместитель главы администрации возглавлял комиссию по признанию помещений жилыми и должен был подписывать акт приемки квартир.

Он потребовал от представителей строительной организации взятку в размере двух миллионов рублей за способствование подписанию актов обследования помещений и актов приема-передачи квартир, а также обеспечения своевременной оплаты контрактов.

При получении денежных средств полицией был задержан посредник, а впоследствии и сам чиновник. Возбуждено уголовное дело (получение взятки в особо крупном размере). В кабинете и дома у чиновника проведены обыски, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.