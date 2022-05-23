По версии следствия, в 2011 году обвиняемый вместе с другим крупным чиновником незаконно перевел в жилой фонд нежилые помещения одного из общежитий.

В итоге получилось восемь комнат, которые посредством махинаций были приватизированы и частично проданы. Ущерб собственникам помещений общежития оценивается в более чем 5,3 млн рублей.

Прокуратура направила уголовное дело в Туймазинский межрайонный суд. Мужчина вину не признает. На сегодняшний день он уже находится в исправительной колонии по обвинению в мошенничестве.