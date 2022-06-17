В Башкортостане крупный чиновник получил 9 лет строгого режима за взятки

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый способствовал победе в конкурсе одного из подрядчиков. Тендер подразумевал проведение ремонтных работ в двух образовательных организациях на сумму более 36 млн рублей.

За это чиновник потребовал взятку в размере свыше миллиона рублей.

Также он способствовал приемке работ между 19 школами и другим подрядчиком, устанавливавшим инженерно-технические средства и системы безопасности. Компания за это обеспечила электроснабжение и видеонаблюдение на земельном участке, принадлежащем его матери, на сумму более 209 тыс. рублей.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 2,3 миллиона рублей. После отбывания наказания он не сможет занимать руководящие должности в госучреждениях еще пять лет.