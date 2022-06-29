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В Башкортостане заместитель мэра уволен после прокурорской проверки

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Заместитель главы администрации Сибая по вопросам промышленности, транспорта и ЖКХ Ильшат Кадыров уволился по собственному желанию после того, как прокуратура уличила его в коррупции.

gsrb.ru

Ранее от руководителя администрации потребовали освободить Кадырова от должности в связи с утратой доверия.

Следствие установило, что в 2019 году мэрия Сибая заключила контракты на ремонт дорог на общую сумму 10 млн рублей, и Кадыров контролировал процесс исполнения контрактов, несмотря на то, что представитель компании-подрядчика приходится ему родственником.

Ремонт дорог был выполнен некачественно, но чиновник подписал приемку и оплатил работы по контракту, ущерб городскому бюджету оценивается в пять млн рублей.

В прошлом году были возбуждены уголовные дела по статье о превышении полномочий.

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