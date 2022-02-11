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Гострудинспекция признала незаконным увольнение бастующих фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

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В начале февраля 2022 года медики Ишимбайской больницы объявили забастовку, руководство ответило на это увольнением под надуманными предлогами.

Государственная инспекция труда официально подтвердила незаконность увольнения фельдшеров Веры Высогорец, Рамиля Разяпова и Альбины Абдрахмановой.

Кроме того, было установлено, что сотрудникам больницы приходилось работать с неисправным оборудованием, об этом факте будет доложено в Росздравнадзор.

«По итогам проверки нами выданы предписания Ишимбайской ЦРБ об отмене приказов об увольнении. Учитывая, что, помимо грубейших нарушений трудового законодательства в части расторжения трудовых договоров нами выявлен факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования, от которого зависит качество оказания скорой помощи, принято решение направить материалы проверки в указанной части в Росздравнадзор», – говорится в заявлении Гострудинспекции.

Ранее прокуратура Башкортостана также выявила нарушения трудовых прав работников Ишимбайской ЦРБ и внесла представление главному врачу больницы. Уволенным сотрудникам оказана помощь в подготовке документов для обращения в суд с заявлениями о восстановлении на работе и взыскании компенсации морального вреда.

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