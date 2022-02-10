Из Ишимбайской ЦРБ уволились еще три медика

Ранее мы писали о том, что после начала забастовки руководство больницы уволило под надуманным предлогом фельдшеров скорой помощи Веру Высогорец, Рамиля Разяпова и Альбину Абдрахманову.

В профкоме увольнение назвали «актом устрашения». Остальные работники скорой помощи, состоящие в профсоюзе «Действие», объявили, что если медиков не восстановят на работе, они массово напишут заявление об уходе по собственному желанию.

Как сообщают региональные СМИ, восьмого февраля заявления на увольнение по собственному желанию написали еще три медика Ишимбайской ЦРБ.

Минздрав обещал проверить законность увольнения фельдшеров, но с тех пор никаких действий не предпринимал. Руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев увольнение одобрил и сравнил забастовку медиков с саботажем в военное время.