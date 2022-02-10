Прокуратура Башкортостана выявила нарушения трудовых прав работников Ишимбайской ЦРБ

«Прокуратура Республики Башкортостан совместно с региональной Государственной инспекцией труда провела проверку по сообщениям в СМИ о нарушениях трудовых прав сотрудников ГБУЗ РБ Ишимбайская центральная районная больница.

В ходе надзорных мероприятий подтвердились доводы медиков о выездах к пациентам неукомплектованных бригад скорой медицинской помощи, ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты, привлечении к сверхурочным работам без письменного согласия, неполном начислении специальных выплат диспетчерам службы скорой помощи и незаконном увольнении троих фельдшеров», – говорится в заявлении прокуратуры.

По итогам проверки ведомство внесла представление главному врачу больницы. Также оказана помощь уволенным сотрудникам подготовке документов для обращения в суд с заявлениями о восстановлении на работе и взыскании компенсации морального вреда.