В Общественной палате Башкортостана забастовку медиков сравнили с саботажем в военное время

Ситуацию прокомментировал агентству «Башинформ» руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.

«Независимо от правовых последствий, действия ишимбайского главврача, который жестко купировал пораженную очагом псевдопрофсоюзной деятельности часть коллектива в разгар мощной волны пандемии, считаю обоснованными.

Все виды организованных протестных действий в медучреждениях в эти недели напоминают попытки саботажа в военное время и требуют решительных мер. Очевидно, что уважаемые ишимбайские медики, видимо, падая от усталости, упустили тот факт, что эта протестная франшиза родом из Ижевска кошмарит медицинскую отрасль республики с 2014 года, а ее владелец так же далек от медицины, как заезжий коновал от участкового терапевта

Сейчас не XIX век и не расцвет профсоюзного движения, чтобы всерьез можно было на него рассчитывать. Со своей стороны, руководство медотрасли обязано обеспечить все заслуженные начисления медработникам, которые третий год спасают нас от смертельной заразы», – заявил Валеев.

Медики обратились в прокуратуру и планируют оспорить увольнение в суде. Профком назвал увольнение «актом устрашения», другие сотрудников объявили, что в случае если увольнения продолжатся, они массово напишут заявления об уходе по собственному желанию. В ближайшие дни профсоюз подаст иски о восстановлении всех троих фельдшеров и обратится в СК с просьбой проверить действия главврача Ишимбайской ЦРБ.