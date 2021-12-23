Рустам Набиев вошел в состав Общественной палаты России

«Рустам Набиев, параспортсмен и блогер, первый человек, покоривший на одних руках высшую точку России и Европы – Эльбрус (5642 метра)», – гласит характеристика на сайте Общественной палаты.

В 2021 году Набиев вошел в историю альпинизма и как первый человек, покоривший гору-восьмитысячник только при помощи рук: в октябре завершилось его восхождение на гору Манаслу (8156 метров).

Документальный фильм Дмитрия Олейника «30 000 ударов» о восхождении Набиева на Эльбрус получил высшую награду на Cannes Corporate Media & TV Awards 2021.