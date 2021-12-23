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Рустам Набиев вошел в состав Общественной палаты России

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Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты РФ. Одним из них стал уфимский блогер Рустам Набиев.

instagram.com/rustam_nabiev92

«Рустам Набиев, параспортсмен и блогер, первый человек, покоривший на одних руках высшую точку России и Европы – Эльбрус (5642 метра)», – гласит характеристика на сайте Общественной палаты.

В 2021 году Набиев вошел в историю альпинизма и как первый человек, покоривший гору-восьмитысячник только при помощи рук: в октябре завершилось его восхождение на гору Манаслу (8156 метров).

Документальный фильм Дмитрия Олейника «30 000 ударов» о восхождении Набиева на Эльбрус получил высшую награду на Cannes Corporate Media & TV Awards 2021.

Рустам Набиев: «Каждый день я шел на руках по десять часов»

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