Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим гору-восьмитысячник только при помощи рук

«В это мало кто верил, но я это сделал! 2 октября 2021 года в 10.00 утра я стоял на вершине горы Манаслу. Я написал новую страницу в истории альпинизма, став первым в мире человеком, который поднялся на восьмитысячник на одних руках», – написал Рустам в Instagram.

В августе мы писали о том, что он стал первым человеком, покорившим обе вершины Эльбруса только при помощи рук.

Стоит отметить, что Рустам опоздал буквально на неделю и мог стать первым в истории жителем Башкортостана, покорившим гору Манаслу. Его опередил уфимский ресторатор Сергей Белкин.