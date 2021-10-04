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Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим гору-восьмитысячник только при помощи рук

Блогер Рустам Набиев, лишившийся ног в катастрофе 2015-го года в Омске, снова переписывает страницы истории альпинизма. На этот раз он покорил гималайский восьмитысячник Манаслу (8156 метров).

instagram.com/rustam_nabiev92

«В это мало кто верил, но я это сделал! 2 октября 2021 года в 10.00 утра я стоял на вершине горы Манаслу. Я написал новую страницу в истории альпинизма, став первым в мире человеком, который поднялся на восьмитысячник на одних руках», – написал Рустам в Instagram.

В августе мы писали о том, что он стал первым человеком, покорившим обе вершины Эльбруса только при помощи рук.

Стоит отметить, что Рустам опоздал буквально на неделю и мог стать первым в истории жителем Башкортостана, покорившим гору Манаслу. Его опередил уфимский ресторатор Сергей Белкин.

«Эльбрус кажется маленькой горочкой по сравнению с тем, что я вижу здесь». Рустам Набиев штурмует гималайский восьмитысячник Манаслу

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