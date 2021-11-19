18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Фильм «30 000 ударов» о восхождении Рустама Набиева на Эльбрус получил высшую награду на Cannes Corporate Media & TV Awards 2021

В конкурсной программе фестиваля Cannes Corporate Media & TV Awards выбирают лучшие работы талантливых режиссеров, кинопродюсеров, телевизионных станций и коммуникационных агентств.

instagram.com/rustam_nabiev92

Документальный фильм Дмитрия Олейника «30 000 ударов» завоевал высшую награду – «Золотого дельфина» – в категории B21: Tourism, Travel & Adventure. Это одна из наиболее значимых наград в документальном кино.

Фильм повествует о восхождении уфимского блогера Рустама Набиева на Эльбрус: в 2021 году он стал первым в истории человеком, покорившим обе вершины горы только при помощи рук.

Кроме того, в октябре Набиев стал первым человеком, покорившим только при помощи рук восьмитысячник: он поднялся на вершину горы Манаслу, которая в среде альпинистов считается опасной.

Рустам Набиев: «Каждый день я шел на руках по десять часов»

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: