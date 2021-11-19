Фильм «30 000 ударов» о восхождении Рустама Набиева на Эльбрус получил высшую награду на Cannes Corporate Media & TV Awards 2021

Документальный фильм Дмитрия Олейника «30 000 ударов» завоевал высшую награду – «Золотого дельфина» – в категории B21: Tourism, Travel & Adventure. Это одна из наиболее значимых наград в документальном кино.

Фильм повествует о восхождении уфимского блогера Рустама Набиева на Эльбрус: в 2021 году он стал первым в истории человеком, покорившим обе вершины горы только при помощи рук.

Кроме того, в октябре Набиев стал первым человеком, покорившим только при помощи рук восьмитысячник: он поднялся на вершину горы Манаслу, которая в среде альпинистов считается опасной.