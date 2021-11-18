Юра из Уфы снялся в рекламе Home

«Хотел поделиться своей историей сотрудничества с этим брендом. Все началось еще зимой, когда мы с Романом Филипповым проезжали мимо их магазина и он предложил заехать и прикупить мне модных шмоток.

Там меня сразу узнали и предложили что-то бесплатно, какие-то скидки, я уже не помню. Мне тогда взяли толстовку, футболку и ярко-салатовую куртку, в которой вы могли меня видеть на улицах Уфы. Себе Рома тоже что-то прикупил, сказал, что хорошая ткань. И вот спустя время меня пригласили сниматься у них в рекламе», – подписал Юра эти фото.