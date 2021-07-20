В Башкортостане могут начать наказывать за призыв к отказу от вакцинации

Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в письме главе Минюста призвал ввести на территории страны уголовную ответственность за призыв к отказу от прививок по немедицинским показаниям.

Также он предложил наложить особую ответственность на медицинских работников, распространяющих недостоверную и информацию о вакцинировании и усилить наказание за покупку поддельных сертификатов.

В нескольких регионах России введена обязательная вакцинация для отдельных категорий жителей. В Башкортостане планируют привить 100% преподавательского состава, не имеющего медицинского отвода, а также всех переписчиков всероссийской переписи населения и членов избирательных комиссий.