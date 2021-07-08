Насколько суровы коронавирусные ограничения, действующие в Башкортостане?

Фонд «Петербургская политика» опубликовал исследование, в котором все регионы России классифицированы по степени жесткости мер по внедрению карантинных ограничений и вакцинации.
С учетом ограничений, принятых в республике в июне, Башкортостан отнесли к категории «Регионы со средней степенью жесткости» мер.
Масштабных ограничений пока всего два:
1. С 22 июня для доступа в кинотеатры, музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки, театры, ДК, ночные клубы, дискотеки, массовые спортивные мероприятия в закрытых помещениях требуется документ о вакцинации, справка о противопоказаниях к ней или ПЦР-тест.
2. С 12 июля то же самое будет требоваться при посещении заведений общепита, включая бары, кафе и рестораны, в которых более 50 посадочных мест, а также фитнес-клубов, салонов красоты, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, санаториев, студенческих общежитий и междугороднего транспорта.
В исследовании отмечено, что Радий Хабиров заявил об отсутствии необходимости вводить в республике обязательную вакцинацию.
При этом 33 региона, включая Москву, Московскую область, Крым и Хабаровский край, относятся к категориям с «высокой» и «выше средней» степеням жесткости принимаемых мер.
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