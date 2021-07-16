В Башкортостане непривитых педагогов будут отстранять от работы

В регионе уже привито порядка 46% педагогов. Республиканский Минобр рекомендовал учреждениям привить 100% преподавательского состава, не имеющего медицинского отвода.

Привитым педагогам полагаются дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы, а в случае необоснованного отказа от вакцинации преподавателя могут отстранить от работы. О том, насколько это законно, мы писали ранее.

Ранее администрация Уфы распорядилась привить 100% персонала в образовательных организациях города, а также переписчиков всероссийской переписи населения и членов избирательных комиссий.