Юра из Уфы: «Дворник – это моя работа, и менять ее я пока не планирую»

«Вы часто спрашиваете у меня в direct, почему я до сих пор работаю дворником. Все просто: это моя работа, и менять ее я пока не планирую», – написал Юрий Ветлугин в Instagram, добавив, что сейчас у него есть много запросов на рекламу в соцсетях на коммерческой основе.

Ранее Юрий в эфире телеканала «Вся Уфа» рассказал о том, сколько зарабатывает на рекламе: практически нисколько, за исключением дорогих подарков вроде делового костюма за 150 тысяч рублей.

При этом в начале апреля историю Юры показали на «Первом канале»: он и фотограф Роман Филиппов, сделавший его знаменитым, вместе со скульптор-миниатюристом Салаватом Фидаи и кондитером Ольгой Носковой выступили в шоу «Сегодня вечером».