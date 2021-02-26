Дворник Юра из Уфы рассказал о том, сколько зарабатывает на рекламе

Дворник-инвалид Юрий Ветлугин, ставший знаменитым на всю страну «Брендовым человечком», дал интервью в эфире телеканала «Вся Уфа».
В интервью Юра поведал о том, что продолжает работать дворником, о том, каково ему живется знаменитостью, о гонорарах и о будущих планах.
«Так же буду сниматься в рекламе, если попросят, уже многие просят. Первая вообще была пробной, без денег, а то все думают, что я богатым стал. За вторую заплатили в районе пяти тысяч рублей, третья – десять тысяч рублей, и последнюю снимали в Уфе, где я стал "Брендовым человечком", – в районе 20 тысяч. Этот костюм, который на мне сейчас, подарили в Москве за рекламу. Он стоит 150 тысяч рублей», – сказал Юра.
Как ожидается, третьего марта в ЦСИ «Облака» (Бакалинская, 3) пройдет выставка фотографий Юрия Ветлугина за авторством Романа Филиппова, с которого и началась история дворника Юры, ставшего фотомоделью.
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