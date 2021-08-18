Стало известно, как будет называться новый вуз после слияния БашГУ и УГАТУ

В 2021 году идея слияния двух крупных уфимских вузов вызвала разногласия в научной среде: как персонал, так и студенты обоих учебных заведений поначалу выступали против.
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По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, новый вуз получит название УУНТ – Уфимский университет науки и технологий.
Власти надеются, что УУНТ победит в программе «Приоритет 2030» – тогда на его развитие будут направлены значительные средства из федерального бюджета (порядка миллиарда рублей, по другой информации – до семи миллиардов).
Ранее Радий Хабиров говорил о том, что объединение учреждений – обязательное условие для строительства межвузовского кампуса, которое 17 августа было одобрено правительством России.
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