Стало известно, как будет называться новый вуз после слияния БашГУ и УГАТУ

По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, новый вуз получит название УУНТ – Уфимский университет науки и технологий.

Власти надеются, что УУНТ победит в программе «Приоритет 2030» – тогда на его развитие будут направлены значительные средства из федерального бюджета (порядка миллиарда рублей, по другой информации – до семи миллиардов).

Ранее Радий Хабиров говорил о том, что объединение учреждений – обязательное условие для строительства межвузовского кампуса, которое 17 августа было одобрено правительством России.