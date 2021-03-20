Слияние БашГУ и УГАТУ может не состояться

В 2021 году разногласия в научной среде вызвало известие о планах правительства объединить крупные уфимские вузы УГАТУ и БашГУ. По мнению Минобра, это повысит конкуренцию республики в сфере образования и науки.
Вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов в эфире «Эха Москвы» сообщил о том, что никакого слияния вузов может и не быть.
Республика подаст заявку на участие в программе «Приоритет 2030», и если выиграет грант – вузы объединятся.
«Необходима общая заявка от УГАТУ и БашГУ, что в случае победы они готовы объединиться. Если не выигрывают грант, то каждый вуз остается при своем», – сказал Бадранов.
По словам чиновника, в случае получения гранта, объединённый вуз получит не меньше миллиарда, а «по инсайдерской информации, 5-7 миллиардов в год».
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