Слияние БашГУ и УГАТУ может не состояться

Вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов в эфире «Эха Москвы» сообщил о том, что никакого слияния вузов может и не быть.

Республика подаст заявку на участие в программе «Приоритет 2030», и если выиграет грант – вузы объединятся.

«Необходима общая заявка от УГАТУ и БашГУ, что в случае победы они готовы объединиться. Если не выигрывают грант, то каждый вуз остается при своем», – сказал Бадранов.

По словам чиновника, в случае получения гранта, объединённый вуз получит не меньше миллиарда, а «по инсайдерской информации, 5-7 миллиардов в год».