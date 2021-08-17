Правительство утвердило строительство межвузовского кампуса в Уфе

О том, что строительство кампуса подтвердили на федеральном уровне, в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Сегодняшнее решение Правительства Российской Федерации является одним из важнейших достижений высшей школы и науки республики Башкортостан за последние десятилетия.

То, над чем долгие годы работали ректоры вузов, правительство нашего региона, становится реальностью. У Башкортостана будет свой студенческий кампус мирового уровня. Это десятки миллиардов рублей, которые пойдут не только на студенческие общежития. Это еще и научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для студентов и преподавателей. И все это практически в центре города», – написал Радий Хабиров.

Межвузовский кампус планируют построить на площадке над южным склоном Белой, так как поблизости расположены четыре крупнейших вуза города – БашГУ, УГАТУ, БГМУ и БГПУ. На площади пять га разместят комплекс учебных зданий, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Корпуса соединят пешеходными и велосипедными дорожками, а также оборудуют спуск к набережной.

Одним из условий для одобрения проекта на федеральном уровне и выделения средств было слияние вузов УГАТУ и БашГУ.