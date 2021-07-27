В Башкортостане педагогам будут доплачивать за прохождение вакцинации

В преддверии начала учебного года Минобр налаживает прививочную кампанию для педагогов. Стимулировать прививаться от Covid-19 будут по методу кнута и пряника.
Министр образования Башкортостана Айбулат Хажин во время брифинга в Минобре сообщил о том, что преподавателей, прошедших вакцинацию, будут поощрять дополнительными днями отдыха или денежной премией.
Непривитых без уважительной причины педагогов будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. О том, насколько это законно, мы писали ранее.
Республиканский Минобр рекомендовал учреждениям привить 100% преподавательского состава, не имеющего медицинского отвода, еще в середине июля.
Также ранее Минтруд и Роспотребнадзор выпустили совместные разъяснения для руководителей организаций по вопросам вакцинации сотрудников, в них тоже говорится о том, что работники из так называемых «групп риска» должны быть отстранены от работы в случае отказа от прививки.
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