В Башкортостане педагогам будут доплачивать за прохождение вакцинации

Министр образования Башкортостана Айбулат Хажин во время брифинга в Минобре сообщил о том, что преподавателей, прошедших вакцинацию, будут поощрять дополнительными днями отдыха или денежной премией.

Непривитых без уважительной причины педагогов будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. О том, насколько это законно, мы писали ранее.

Республиканский Минобр рекомендовал учреждениям привить 100% преподавательского состава, не имеющего медицинского отвода, еще в середине июля.

Также ранее Минтруд и Роспотребнадзор выпустили совместные разъяснения для руководителей организаций по вопросам вакцинации сотрудников, в них тоже говорится о том, что работники из так называемых «групп риска» должны быть отстранены от работы в случае отказа от прививки.