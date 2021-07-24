В Башкортостане работников некоторых сфер обязали отстранять от работы за отказ от вакцинации

Минтруд и Роспотребнадзор выпустили совместные разъяснения для руководителей организаций по вопросам вакцинации сотрудников.
В рекомендациях сказано, что главный санитарный врач региона в случае эпидемиологической опасности должен принять постановление об обязательной вакцинации для отдельных категорий рабочих.
В этих постановлениях перечислены категории так называемых «групп риска» – к ним относятся сотрудники, которые контактируют с большим количеством людей.
В случае отказа от вакцинации без уважительной причины работники из этих групп «должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия» без сохранения заработной платы.
Также в рекомендациях указано, что количество привитых или недавно переболевших сотрудников в организациях должно быть не менее 80%. Работодатель может на свое усмотрение предоставить работнику выходные для прохождения вакцинации.
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