Ученый совет БашГУ проголосовал за объединение с УГАТУ

Проректор БашГУ Азат Галимханов заявил, что на сегодняшний день университет уже практически достиг своего потолка, а объединение откроет для него новые возможности.

Радий Хабиров напомнил, что ни один из самостоятельно существующих сегодня республиканских вузов не имеет никаких перспектив войти в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», поэтому было принято решение об объединении.

Ранее вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов сообщил о том, что слияние произойдет только если заявка на участие в этой программе будет одобрено. Также известно, что в случае отказа от объединения не будет и масштабного межвузовского кампуса, одобренного студентами города.