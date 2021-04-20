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Ученый совет БашГУ проголосовал за объединение с УГАТУ

В Башкирском государственном Университете состоялось голосование ученого совета. За объединение с УГАТУ проголосовали 38 участников, против – семь.

  • bashedu.ru

Проректор БашГУ Азат Галимханов заявил, что на сегодняшний день университет уже практически достиг своего потолка, а объединение откроет для него новые возможности.

Радий Хабиров напомнил, что ни один из самостоятельно существующих сегодня республиканских вузов не имеет никаких перспектив войти в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», поэтому было принято решение об объединении.

Ранее вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов сообщил о том, что слияние произойдет только если заявка на участие в этой программе будет одобрено. Также известно, что в случае отказа от объединения не будет и масштабного межвузовского кампуса, одобренного студентами города.

Почему объединение УГАТУ и БашГУ необходимо и когда оно завершится?

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