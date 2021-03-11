Почему объединение УГАТУ и БашГУ необходимо и когда оно завершится?

Руководитель Администрации главы республики Александр Сидякин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о том, почему объединение вузов необходимо.

Он напомнил, что с 2012 года действует так называемый «Проект 5-100» – это пять лучших и сто опорных вузов России, которые получают отдельное финансирование и множество преференций. Тогда в список опорных из Башкортостана смогли включить только УГНТУ.

Формирование сильного на федеральном уровне вуза республике необходимо, так как из 17 тысяч выпускников школ в республике поступают только 12 тысяч, остальные уезжают учиться в другие регионы. Один из вариантов формирования такого учреждения – участие в госпрограмме, в которой будут отобраны 30 вузов мирового уровня, что позволит в случае успеха объединенному университету получить дополнительное финансирование.

Эти деньги пойдут на обновление оборудования и общежитий, на публикацию научных работ в журналах, что обходится недешево.

Процесс слияния УГАТУ и БашГУ в единый научно-исследовательский вуз продлится порядка двух-трех лет.