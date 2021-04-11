Стало известно, где расположится межвузовский кампус в Уфе

Первоначально планировалось, что кампус расположится на территории возле микрорайона «Дема-10», однако после общения с экспертами и ректорами вузов решили перенести его ближе к центру города.

Теперь его планируют построить на площадке над южным склоном Белой, так как поблизости расположены четыре крупнейших вуза города – БашГУ, УГАТУ, БГМУ и БГПУ. На площади пять га разместят комплекс учебных зданий, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Корпуса соединят пешеходными и велосипедными дорожками, а также оборудуют спуск к набережной.

Ранее Радий Хабиров на встрече со студентами вузов заявил, что на республиканские средства кампус строиться не будет, а федеральные поступят только в случае объединения БашГУ и УГАТУ, которое может и не состояться.