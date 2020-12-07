До какого числа продлятся новогодние каникулы у школьников Башкортостана?

В интервью Айбулат Хажин сообщил о том, что, согласно текущему плану, дети пойдут в школы 11 января 2021 года.

Однако в настоящий момент Минобр России обсуждает график обучения во втором полугодии, конечное решение примет оперативный штаб по коронавирусу, так что школьные каникулы могут продлить.

Седьмого декабря на совещании в правительстве республики объявили о том, что дети будут учиться очно до конца 2020 года. Последний учебный день во второй четверти – 30 декабря. Ранее соцсети Радия Хабирова заполнили комментариями с призывами вернуть дистанционное обучение.