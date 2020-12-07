Радий Хабиров: «Мы очень большие надежды возлагаем на вакцинацию»

«Уже завершили строительство стерлитамакского инфекционного госпиталя, со следующей недели он примет первых пациентов, поэтому у нас коечный фонд будет в абсолютно достаточном количестве. Даже если сейчас какое-то ухудшение будет, мы его спокойно переживем.

То, что мы посадили пожилых жителей на самоизоляцию, для кого-то очень обидно и неприятно было, и тем не менее, на десять процентов уменьшилось количество обращающихся заболевших 65+, а это самая уязвимая категория людей. Они тяжелее болеют и чаще умирают.

Так что мы ровно, спокойно идем, даем ответы на вызовы и очень большие надежды, конечно, возлагаем на вакцинацию. Очень ждем более крупные партии вакцины», – сказал Радий Хабиров.