В правительстве Башкортостана вынесли решение по работе школ в 2020 году

«Мы такое решение приняли, хотя оно было довольно спорным, и ряд наших коллег предлагал оставить детей на дистанционном обучении, но все-таки мы тоже не можем совсем искажать образовательный процесс.

Во многом мы надеемся на то, что министерство образования и директорский корпус обеспечат соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. На этой неделе контрольное управление пройдет по школам и даст мне картину того, как все это выполняется», – сказал Радий Хабиров на совещании в правительстве седьмого декабря.

Пока что планируется, что до конца года школьники будут учиться в обычном режиме, последний учебный день – 30 декабря. Родители, которые не хотят отпускать детей в школы, имеют право потребовать перевода на дистанционное обучение. Уже сейчас в республике около 750 школьников учатся на дому по желанию родителей.