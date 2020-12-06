Радия Хабирова просят вернуть школьников на дистанционное обучение

Стоит отметить, что большинство из них оставляют сами школьники, которым понравилось сидеть дома, но есть и сообщения с аккаунтов родителей:

«Уважаемый Радий Фаритович. Прошу вас пересмотреть решение о выходе с дистанционного обучения на очное. Наступил второй пик коронавируса. Если дети пойдут в школу, то снова количество больных и рост смертности увеличатся. Дайте возможность закончить четверть детям и нам завершить этот год без потерь».

«Радий Фаритович, услышьте материнские сердца!!! Дайте детям закончить четверть дистанционно. Эти две недели никак не повлияют на учебный процесс».

Встречаются, однако, и родители, которые это решение одобряют:

«Благодарим от всего родительского сообщества за отмену дистанта!!! Наконец-то наши дети вернутся к нормальной жизни и будут ходить в школу!»

«Родители, которые здесь так рьяно просите вернуть дистанционку, пишите заявления и сидите дома, если вы боитесь. Большинство хочет в школу. Дети мои измучились сидеть дома, в школу хотят ходить!!!!»