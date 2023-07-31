Парламент Башкортостана осенью рассмотрит более 50 законов

Депутаты Госсобрания республики утвердили примерную программу законопроектной работы на осеннюю сессию.
Фото: парламент Башкортостана
По словам спикера парламента Константина Толкачева, в программу включено более 50 законопроектов.
Около 10 из них уже прошли рассмотрение в первом чтении, осенью работа по ним будет продолжена.
В частности, на доработку отправлен законопроект о внесении изменений в Конституцию республики касательно структуры и полномочий органов государственной власти.
К принятию в окончательном чтении запланированы законопроекты:
– о проведении сводных расчетов загрязнения воздуха;
– о правилах отдыха на особо охраняемых природных территориях;
– о региональном государственном контроле за оборотом сидра, пуаре и медовухи.
Большинство включенных в план законопроектов будут представлены к рассмотрению впервые. Они касаются деятельности социально ориентированных НКО, транспортного обслуживания населения, научной и научно-технической деятельности, недропользования и так далее.
Кроме того, осенью традиционно депутаты примут закон о бюджете на предстоящую трехлетку.
По этому плану в осеннюю сессию будет работать новый состав парламента: выборы состоятся в сентябре.
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