Парламент Башкортостана одобрил поправки в закон после скандала с напитком «Мистер сидр»

По словам спикера парламента Константина Толкачева, законопроект направлен на обеспечение безопасности продаваемой на территории республики слабоалкогольной продукции: сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре.

Теперь контролировать соблюдение организациями и предпринимателями обязательных требований к маркировке и к представлению сведений об обороте такой продукции будут региональные органы.

В Госсобрании считают, что более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения на республиканский рынок алкогольного контрафакта.

Также с первого сентября 2023 года производством сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре. При включении организации в реестр будет проводиться плановая выездная проверка предприятия, в ходе которой должно быть подтверждено наличие основного технологического оборудования.