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Джефф Монсон зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента Башкортостана

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Центризбирком Башкортостана опубликовал зарегистрированный список кандидатов в депутаты парламента республики. Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

vk.com/jeff_monson_ufa

Среди кандидатов – небезызвестный боец ММА Джефф Монсон. Он баллотируется от партии «Единая Россия». Что любопытно – в качестве места жительства указан город Красногорск Московской области, хотя с с 2020 года он проживает в Уфе.

Монсон может провести поединок с Олега Тактарова по правилам смешанных единоборств 22 сентября. Как ожидается, это будет последний бой в карьере 52-летнего бойца. Ранее он заявил, что в будущем планирует баллотироваться в Госдуму.

Также утверждены кандидатуры спикера парламента Константина Толкачева, его заместителя Рустама Ишмухаметова, 33-летнего сына действующего премьер-министра правительства республики Дениса Назарова, главы Минобра Айбулата Хажина, биатлониста Ирека Зарипова, стронгмена Эльбруса Нигматуллина и многих других деятелей.

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