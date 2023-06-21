Башкортостан вслед за Татарстаном изменит порядок контроля за загрязнением воздуха

Об этом 21 июня сообщил заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов.

«Хотим наделить правительство республики правом определять порядок проведения так называемых сводных расчетов загрязнения атмосферы.

Это необходимо для сокращения выбросов загрязняющих веществ. Надо сказать, положительный опыт уже имеется у наших соседей – в Челябинской, Иркутской и Калужской областях, в Татарстане, в Красноярском крае и ряде других регионов», – сказал Рустам Ишмухаметов.

По его словам, сводные расчеты позволяют выстроить эффективную работу по снижению объема вредных выбросов.

«К такому решению нас подтолкнула непростая ситуация с загрязнением воздуха в республике. В Уфе, Стерлитамаке и Салавате за прошлый год поступило почти пять тысяч жалоб на выбросы. Это вдвое больше, чем годом ранее. И проверки прокуратуры подтвердили, что ситуация неблагополучная: количество нарушений в этой сфере выросло более чем в полтора раза», – добавил вице-спикер.

Как мы писали ранее, в Уфе с начала июня только по официальной информации стабильно фиксируется по несколько выбросов в неделю.