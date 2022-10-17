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В Уфе срочно эвакуировали колледжи и суды

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Ставшая уже привычной история: очередной понедельник не обошелся без серии эвакуаций учреждений по всей Уфе.

Сегодня, 17 октября, сообщения о минировании поступили в Калининский, Советский и Октябрьский районные суды, а также Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ), Уфимский топливно-энергетический колледж (УТЭК), Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева.

К полудню из учреждений вывели всех учащихся и сотрудников, на место прибыли экстренные службы.

В августе мы писали о том, что из-за сообщений о минировании в Уфе эвакуировали сразу несколько торговых центров и социальных объектов. По той же причине дважды за месяц приостанавливал работу Верховный суд. 12 октября в городе эвакуировали две школы.

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