В Уфе срочно эвакуировали колледжи и суды

Сегодня, 17 октября, сообщения о минировании поступили в Калининский, Советский и Октябрьский районные суды, а также Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ), Уфимский топливно-энергетический колледж (УТЭК), Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева.

К полудню из учреждений вывели всех учащихся и сотрудников, на место прибыли экстренные службы.

В августе мы писали о том, что из-за сообщений о минировании в Уфе эвакуировали сразу несколько торговых центров и социальных объектов. По той же причине дважды за месяц приостанавливал работу Верховный суд. 12 октября в городе эвакуировали две школы.