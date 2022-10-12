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В Уфе экстренно эвакуировали две школы

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Утром 12 октября учебный день в двух уфимских школах начался с экстренной эвакуации учащихся и персонала.

Эвакуировали школу №132 и еще одну в Демском районе. После вывода детей и сотрудников на место прибыли службы экстренного реагирования.

В администрации Уфы сообщили о том, что на почту школ поступили сообщения о минировании зданий. В ходе проверки оперативники никакой угрозы не обнаружили, занятия продолжились в обычном режиме.

В августе мы писали о том, что из-за сообщений о минировании в Уфе эвакуировали сразу несколько торговых центров и социальных объектов. По той же причине дважды за месяц приостанавливал работу Верховный суд.

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