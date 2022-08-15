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В Уфе снова эвакуировали здание Верховного суда

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Сегодня, 15 августа, работа Верховного суда Башкортостана началась с эвакуации сотрудников и всех находящихся в здании по адресу Пушкина, 88.

Утром от анонимного источника поступило сообщение о минировании здания. На место прибыли саперы, людей эвакуировали, проводятся проверки.

Стоит отметить, что точно такой же случай был 15 июля. Тогда в течение нескольких дней по той же причине эвакуировали сотрудников судов в Казани, Туле, Тюмени и в Ивановской области.

После проверок в здании уфимского Верховного суда угроза не подтвердилась и он возобновил работу в обычном режиме.

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