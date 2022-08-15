В Уфе снова эвакуировали здание Верховного суда

Утром от анонимного источника поступило сообщение о минировании здания. На место прибыли саперы, людей эвакуировали, проводятся проверки.

Стоит отметить, что точно такой же случай был 15 июля. Тогда в течение нескольких дней по той же причине эвакуировали сотрудников судов в Казани, Туле, Тюмени и в Ивановской области.

После проверок в здании уфимского Верховного суда угроза не подтвердилась и он возобновил работу в обычном режиме.